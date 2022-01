Prinz Andrew will sich dem Gericht stellen

Der britische Prinz Andrew will sich nun offenbar doch einem Geschworenenprozess in den USA stellen. Das geht aus einem Dokument hervor, das seine Anwälte am Mittwoch vor Gericht in New York eingereicht haben. Dabei handelt es sich um eine formelle Antwort Andrews auf die Missbrauchsklage der US-Amerikanerin Virginia Giuffre.