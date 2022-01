„Was tät ich, wenns Bosnienkrieg nicht geben hätt“

Salzburgs Wirtschaftskammerpräsident Peter Buchmüller gibt sich in puncto Arbeitsmarkt wieder einmal offenherzig. Angesichts des eklatanten Mitarbeitermangels müsse man etwa das „Potenzial der Frauen heben“, Kinderbetreuungsangebote überarbeiten und unter anderem auch Langzeitarbeitslosen eine Chance geben, schlägt er bei der Jahresbilanz-Pressekonferenz des AMS am Mittwoch vor. Und kurz darauf verwirrt Buchmüller mit einem Sager: „Was täte ich, wenn es den Bosnienkrieg nicht gegeben hätte. Ich könnte mein Geschäft nicht mehr betreiben, wenn ich die Leute nicht hätte“, so der ADEG-Kaufmann, der zwei Märkte im Flachgau hat.