Elisabeth Resmann wird Domquartier verlassen

Bis Mitte dieses Jahres will sich das Land Salzburg dann ihre Nachfolge ansehen. Gesucht wird in der bevorstehenden Ausschreibung ein Direktor oder eine Direktorin für das Domquartier mit Residenzgalerie und Prunkräumen der Alten Residenz. „Wunsch-Kandidaten habe ich keinen. Sehr wichtig wäre mir auf alle Fälle, dass mein Nachfolger viel Hingabe und Liebe mitbringt. So bin auch ich vor fast einem Jahrzehnt an diesen Job herangegangen“, sagt Elisabeth Resmann.