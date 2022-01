Raketenstufe wird im März auf dem Mond aufschlagen

Aufschlag auf der „dunklen“ Seite des Mondes

Laut Angaben von Bill Gray, der Software zur Verfolgung von erdnahen Objekten, Asteroiden, Kleinplaneten und Kometen programmiert, wird die Oberstufe der „Falcon 9“ sehr wahrscheinlich am 4. März nahe des Äquators auf der „dark side of the Moon“ aufschlagen. Bereits am 5. Jänner sei sie relativ nahe am Mond vorbeigeflogen, wird er im „Guardian“ zitiert. Der Einschlag wird damit von der Erde aus nicht beobachtbar sein.