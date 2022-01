„Partygate“: Johnson denkt weiter nicht an Rückzug

Interner Bericht noch am Mittwoch?

Der Premier steht wegen angeblicher Lockdown-Partys im Amtssitz in der Downing Street 10 massiv unter Druck, bei denen gegen staatliche Corona-Kontaktbeschränkungen verstoßen worden sein soll. Mit Spannung wurde dazu ein interner Bericht der Spitzenbeamtin Sue Gray erwartet. Am Dienstag hatte auch die Polizei in London angekündigt, zu den mutmaßlichen Lockdown-Verstößen zu ermitteln.