Marcell-Ex Kerstin hat Musikvideo herausgebracht

Die Doku-Soap „Teenager werden Mütter“ ist einer der Dauerbrenner bei ATV. Seit 2014 ist auch Jungmama Kerstin fixer Bestandteil des Casts. Kerstin, sie ist Ex-Freundin des berühmt-berüchtigten 5-fach-Vaters Marcell und hat mit ihm zwei Kinder, hat ihr Leben halbwegs in den Griff bekommen und jetzt in der ATV-Reality-Show mit „Das Chaos in mir“ sogar ihr erstes Musikvideo im Stil von Helene Fischer präsentiert. Glitzerkleid inklusive!