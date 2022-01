Nach Familien-Drama und Auszeit um Klassenerhalt

Für Ex-FAC-Spieler Tolga Günes stand im Sommer nach einem familiären Schock nicht mehr der Fußball an erster Stelle. Nach sechs Monaten Pause greift der Wiener nun bei Vorwärts Steyr in der 2. Liga an, spielt nebenbei auch noch in der Futsal-Bundesliga und hat in Oberösterreich schon eine Wohnung bekommen.