Papst: „Wir sind das, wonach wir uns sehnen“

Papst kritisiert „Müdigkeit des Geistes“

Die Krise des Glaubens bei den Menschen wie in den Gesellschaften habe etwas mit dem „Schwund der Sehnsucht nach Gott“ zu tun, mit „Müdigkeit des Geistes“. „Wir haben uns zu sehr über die Karten der Erde gebeugt und vergessen, unseren Blick zum Himmel zu erheben; wir sind von vielen Dingen gesättigt, aber wir entbehren der Sehnsucht nach dem, was uns fehlt. Wir sind auf unsere Bedürfnisse fixiert, auf das, was wir essen und was wir anziehen sollen und lassen das Verlangen nach dem, was darüber hinausgeht, verdunsten“, so der Papst.