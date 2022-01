Kuba macht Hunderten Demonstranten den Prozess

Friedliche Proteste wurden teils brutal beendet

Bei den spontanen Massenprotesten am 11. Juli - den größten gegen die sozialistische Regierung seit Jahrzehnten - war in mehreren Städten für Freiheit sowie gegen Repression und Misswirtschaft demonstriert worden. Auf Videos waren überwiegend friedliche Demonstrationen zu sehen. Die Sicherheitskräfte lösten diese auf, einige davon brutal. Ein Todesfall wurde offiziell bestätigt - ein Polizist hatte dem Mann laut Menschenrechtlern in den Rücken geschossen.