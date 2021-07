Mehr als 5000 Festnahmen nach Protesten in Kuba

Das harte Vorgehen der Polizei ist unter anderem in einem Video zu sehen, dessen Echtheit die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch am Mittwoch bestätigte. In dem Clip ist zu sehen, wie Sicherheitskräfte in der Stadt Cardenas versuchen, in eine Wohnung einzudringen, während drinnen eine Frau mit einem kleinen Kind im Arm „Meine Kinder!“ und „Warum macht ihr das?“ schreit (siehe Video unten). Das Online-Portal „CiberCuba“ berichtete, der Ehemann der Frau sei vor seiner Familie angeschossen, geschlagen und mitgenommen worden.