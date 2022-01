E-Control: Kein Engpass bei Gas zu befürchten

Bei der prozentuellen Betrachtung der gespeicherten Gasvorräte - von zuletzt 43 Prozent im EU-Schnitt und nur 26 Prozent in Österreich - sei zu berücksichtigen, dass es in den letzten Jahren massive Speicherzubauten gegeben habe, so E-Control-Vorstand Alfons Haber im Ö1-„Mittagsjournal“.