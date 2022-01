Missbrauch: Ex-Kardinal übernimmt Verantwortung

Wetter entschuldigte sich für seine „falsche Entscheidung“ in dem prominenten Missbrauchsfall von Pfarrer H., der im Gutachten mehr als 350 Seiten füllt. Pfarrer H. hätte nicht mehr in der Seelsorge eingesetzt werden dürfen. Es erfülle Wetter „mit Scham und Trauer“, zumindest in diesem Fall eingestehen zu müssen, dass er seiner Verantwortung als Erzbischof von München und Freising zum Schutz der Kinder und Jugendlichen nicht in dem notwendigen Maß gerecht geworden sei. Durch Theologie und Kirchenrecht seien in der katholischen Kirche die Vollmachten fast nur auf den Ortsbischof konzentriert. Dem entspreche eine undelegierbare persönliche Verantwortung, so Wetter.