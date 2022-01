Babyleiche in Gefängnis in Mexiko entdeckt

Baby war an Magenleiden verstorben

Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Medienberichten zufolge war spekuliert worden, dass bei einem vorgetäuschten Familienbesuch Drogen im Körper des Babys - das demnach am 5. Jänner an einem Magenleiden gestorben war - in das Gefängnis eingeschmuggelt worden sein könnten. Die Staatsanwaltschaft betonte, die am 10. Jänner entdeckte Leiche habe eine Narbe von einer Operation, alle Organe seien aber an ihrem Platz. Die Eltern des Kindes seien identifiziert und befragt worden.