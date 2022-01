Amoklauf: 18-Jähriger kündigte Tat mit WhatsApp an

Bei dem mutmaßlichen Amokläufer an der Universität in der deutschen Stadt Heidelberg handelt es um einen erst 18 Jahre alten Deutschen. Unmittelbar bevor er Montagmittag in einen Hörsaal mit 30 Menschen stürmte und um sich schoss, habe er in einer WhatsApp-Nachricht die Tat angekündigt, teilte die Polizei am Abend mit. Darin habe geschrieben, „dass Leute jetzt bestraft werden müssen“, berichtete der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmar bei einer Pressekonferenz.