Neuer Plan für das Busnetz enttäuscht

Fast eineinhalb Stunden referierte Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) am Montag über die neue Gesamt-Verkehrsstrategie der Stadt. Was am Ende als Veränderung zum Status quo übrig bleibt? Teils kosmetische Änderungen bei vier Buslinien: Ein besserer Takt bei den Linien 2 und 9, dazu eine Verlängerung der Linie 9 bis Salzburg Süd. Die Linie 12 soll ganztägig fahren, die Linie 8 wird teils neu geführt, vom Messezentrum über Leopoldskron nach Josefiau.