Deutschland verpasst nach Niederlage EM-Halbfinale

Die vom Corona-Chaos geplagten deutschen Handballer haben das Halbfinale bei der Europameisterschaft verpasst. Eine schwer dezimierte DHB-Auswahl verlor am Sonntagabend auch ihr drittes Hauptrunden-Spiel gegen Vize-Weltmeister Schweden mit 21:25 (10:12) und hat damit keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Phase. 13 deutsche Spieler sind beim Turnier in der Slowakei und Ungarn mittlerweile positiv auf Corona getestet worden.