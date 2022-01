Party eskalierte: 17-Jährige verletzte Polizistin

Die Polizei war gegen zwei Uhr früh in der Nacht auf Sonntag eigentlich gerufen worden, weil es so laut war. Die zehn jugendlichen Partygäste in einer Wohnung in der Stadt Salzburg verhielten sich gegenüber den Einsatzbeamten aber äußerst aggressiv und beschimpften die Beamten wüst.