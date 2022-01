Touristen-Jet mit Ziel Innsbruck musste notlanden

Bange Momente erlebten am Samstagnachmittag 146 britische Skitouristen, die auf dem Weg von London nach Innsbruck waren. Nachdem die Piloten Rauch im Cockpit bemerkt hatten, entschied sich die Crew zu einer Notlandung am Bodensee-Airport in Friedrichshafen (D), wo sich beinahe 300 Einsatzkräfte im Alarmbereitschaft befanden.