Moskau bis Peking: Die neuen Jobs von Gudenus

Doch während sein ehemaliger Parteifreund maskenlos bei Protesten gegen die Regierung auftaucht und sich - auch in Buchform - als Opfer eines Polit-Attentates sieht, startet „Joschi“, wie ihn Freunde nennen, beruflich durch. „Das Wichtigste in meiner Branche sind nachhaltige und jahrelang aufgebaute internationale Kontakte in Wirtschaft, Kultur und Politik“, so der zurückgetretene blaue Frontmann auf „Krone“-Nachfrage.