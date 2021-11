Strache bettelt um Spenden, erntet Welle an Kritik

Ein Novum in der österreichischen Innenpolitik: Am Dienstagvormittag hat der ehemalige Vizekanzler und Chef der FPÖ seine Anhänger darum gebeten, ihm Geld zu überweisen. „Ich bitte euch um eine persönliche Unterstützung, Hilfe und Spende, damit ich meine horrenden anwaltlichen Kosten, zwecks notwendiger juristischer Verteidigung gegenüber den falschen und verleumderischen Anwürfen weiterhin sicherstellen kann“, hieß es in einem Facebook-Posting.