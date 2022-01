Gstrein mit Steher! Matt wieder im Olympia-Kampf

Blickt man in die Ergebnislisten, hat sich vor Kitzbühel ein Quintett für vier Plätze bei den Winterspielen empfohlen. In den ersten zwei Saisonrennen in Val d‘Isere und Madonna di Campiglio hatte es kein Österreicher in die Top Zwölf geschafft, in Adelboden schlug Johannes Strolz als Sieger vor Feller zu, Marco Schwarz wurde Elfter. In Wengen kam Fabio Gstrein auf Platz vier, Feller auf fünf, Schwarz auf zehn und Michael Matt auf elf.