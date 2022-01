Ab 10.15 Uhr LIVE: Slalom der Herren in Kitzbühel

100.000 Euro

Der Ganslernhang in Kitzbühel wurde gut mit Wasser bearbeitet, inwiefern sich der Neuschnee auswirken wird, bleibt abzuwarten. Von den aktuellen ÖSV-Läufern hat sich noch keiner als Sieger in die Liste eingetragen, das würde sich heuer besonders lohnen, werden doch 100.000 Euro an den Gewinner ausbezahlt. Die persönlich besten Ergebnisse sind Platz zwei von Schwarz 2020, fünf von Feller 2018, sechs von Michael Matt 2020 und 16 von Fabio Gstrein 2020. Johannes Strolz schrieb bei drei Antreten noch nicht an.