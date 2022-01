Ab 13.30 Uhr LIVE: Zweite Abfahrt in Kitzbühel

Super-Elch ist der Topfavorit

Der Topfavorit heißt aber nun Aleksander Aamodt Kilde, der nach seinem Triumph am Freitag auf das siebente Double eines Athleten in der Streif-Geschichte losgeht. Sein Selbstvertrauen könnte nach sechs Saisonsiegen (jeweils drei in Abfahrt und Super-G) nicht besser sein, erklärte der in Innsbruck lebende Norweger. „Speziell wenn man sich die Bedingungen ansieht, die ganz anders waren als bei meinen vorherigen Siegen.“ Er genießt aktuell seine Karriere mit schnellen Zügen. „Wenn ich am Start stehe, dann weiß ich: Jetzt bin ich wieder da, wo mein Leben ist.“