„Mothl Mayer“ drückt die Schulbank

„Ich habe in meiner aktiven Karriere großartige Erfolge gefeiert. Mein Wissen und meine Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten im Hochleistungssport möchte ich jetzt an Nachwuchsathleten weitergeben“, lässt sich Mayer in einer Aussendung zitieren. Die BSPA Graz diene ihm dabei als „höchstkompetenter Ansprechpartner in Sachen Ausbildung“.