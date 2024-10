„Mir war gar nicht bewusst, wie ernst es war“

Vor allem die starken Kopfschmerzen würden sein Leben seither einschränken. Sie könnten ihn, wie die anhaltenden Nackenbeschwerden, noch mehrere Jahre begleiten, erklärten die Ärzte. Dennoch arbeitet Ringen an einem Comeback, gibt aber zu bedenken: „Nach neun Monaten auf der Couch merkt man an seinem Körper, dass es nicht mehr so ist wie im Dezember. Es ist also eine ganze Menge Training erforderlich.“