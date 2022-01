„Klammer - Chasing the Line“ jetzt erstmals im TV

5. Februar 1976 - ein Tag, der in die österreichische Sportgeschichte einging. Franz Klammer holte vor Zehntausenden begeisterten Zuschauern Olympia-Gold in der Abfahrt in Innsbruck. Der Film „Klammer - Chasing the Line“, der die spannenden Tage vor und nach dem legendären Sieg zeigt, wird nun erstmals im Fernsehen ausgestrahlt.