Ländle-Reiter rittert mit Nordmännern um Titel

Der 23-Jährige, der als Libero bei den „Nordmännern“ spielt, gab am Dreikönigstag beim 3:0-Heimsieg gegen Graz sein Debüt, ehe ihn eine Corona-Infektion ausschaltete. „Seit Mittwoch bin ich negativ“, meldet sich Reiter rechtzeitig zum heutigen Liga-Duell mit Ried und dem morgigen Cup-Halbfinale gegen Weiz retour. „Ich habe zwar noch nie ein so intensives Hallentraining gemacht, aber es taugt mir. Und natürlich ist es etwas Anderes, wenn du in der ersten Liga um den Meistertitel, der das Ziel ist, mitspielst.“