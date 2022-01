Die Stolpersteine bei der Steuerreform

Jetzt ist sie endlich beschlossene Sache, die „öko-soziale Steuerreform“. Wir kennen all das ja schon: CO2 wird besteuert, die Lohnsteuer gesenkt, der Familienbonus erhöht und ein Klimabonus eingeführt, dann auch die Körperschaftssteuer (minimal) in zwei Stufen abgesenkt. Einen Nobelpreis bekommt man dafür nicht, aber es zielt ganz brav in notwendige Richtungen.