Härtefallregelung bei Anwohnerparkkarten gefordert

„Keine Rücksichtnahme“

Richtig sei jedoch, dass der Verwaltungsgerichtshof festgestellt hat, sollte ein Parkplatz in der Wohnhausanlage verfügbar sein, so könne das Ansuchen auf eine Anwohnerparkkarte abgelehnt werden. Ortsübliche Preise bis zu 180 Euro für einen Stellplatz zu bezahlen sei jedoch für kaum jemanden leistbar. Zudem werde bei den 300 Metern Entfernung keine Rücksicht auf den Gesundheitszustand des Antragstellers genommen. „Hier wäre also dringend eine Härtefallregelung gefordert“, sagt Lassenberger.