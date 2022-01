Kein TV: Sturm-Gegner hat Angst vor Spionage!

Bittere Pille für die Sturm-Fans! Der Testspiel-Kracher gegen den kroatischen Tabellenführer Dinamo Zagreb wird Sonntag nicht wie gewohnt auf Sturm-TV übertragen. Der Grund: Der Gegner hat Spionage-Angst! Denn Dinamo startet eine Woche drauf schon in die Meisterschaft - mit dem Hit gegen Verfolger Rijeka noch dazu. Dem will man den letzten Probegalopp freilich nicht am Silbertablett servieren. „Daher haben sie uns gebeten, den Test ausnahmsweise nicht auf unserem Klubkanal zu übertragen“, sagt Sturms Pressechef Walter Wenegger. Die restlichen Testläufe der Ilzer-Truppe (Wels ist krank, Kiteishvili absolviert beim Camp in Slowenien ein Soloprogramm) werden aber übertragen.