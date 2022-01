Staatsbürgerschaft wird an Martin Gruber verliehen

Ausgezeichnet mit dem Nestroy

Der Regisseur wurde 1967 in Bregenz geboren und gründete 1989 das aktionstheater ensemble, das sowohl in Vorarlberg als auch in Wien verankert ist und bereits auf zahlreichen internationalen Festivals gastierte. Im Jahre 2016 wurde Gruber mit dem Nestroy-Preis ausgezeichnet. Das nächste Stück, „Die große Show“, feiert am 25. Jänner im Spielboden Premiere.