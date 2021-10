„Die Politik liefert derzeit die bessere Farce“

Gruber: Das habe ich mich auch gefragt. Für mich waren die Vorgänge der jüngsten Vergangenheit eher eine Form von Befreiung, muss ich gestehen. Man konnte hier gut sehen: Obwohl sonst nicht viel funktioniert, der Rechtsstaat funktioniert. Und ich war auch etwas verwundert. Denn wenn man sich als Künstler die Ikonographie dieser Inszenierung anschaut, zum Beispiel die Huldigungsfeierlichkeiten zu Ehren des Kandidaten in der Wiener Stadthalle, fühlt man sich schon ein bisschen an einen ganz anderen Parteitag erinnert - sofern man jemals ein Geschichtsbuch aufgeschlagen hat. Das war gruselig, diese PR-Show. Dass man das nicht gesehen hat, kann ich nicht nachvollziehen. Überraschend sind diese Ereignisse für mich also nicht. Überrascht hat mich eher, dass diese Performance so lange gedauert hat. Zugegeben, einige bringen in dieser Diskussion dann das Argument vor, dass diese Art der Politik in Russland aber schon viel länger andauert. Das stimmt, aber bei uns greift dann eben der Rechtsstaat. In Russland, Polen oder Ungarn tut er das nicht. Aber dank des offenbar funktionierenden Rechtsstaats werden hier in Österreich diese Phasen, wie bei Jörg Haider, immer wieder unterbrochen.