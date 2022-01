Jüngste Pilotin absolvierte Weltumrundung

Die belgisch-britische Pilotin legte in den vergangenen Monaten rund 52.000 Kilometer zurück. Die Tour führte sie von Belgien aus unter anderem über Grönland, Kanada, die USA, Südamerika, Alaska, Russland, Südkorea, Indien über den Nahen Osten zurück in Richtung Belgien. Den letzten Zwischenstopp hatte sie im hessischen Egelsbach in Deutschland eingelegt.