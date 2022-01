Großbaustellen in Graz sorgen heuer für Staugefahr

Ein grüner Wind weht durch die Verkehrsabteilung der Landeshauptstadt Graz. Auf „Krone“-Anfrage übermittelt das Büro von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner einen Überblick über die wichtigsten Sanierungsmaßnahmen für 2022 - der Fokus liegt auf Geh- und Radwegen und mehr Begrünung, etwa in der Keplerstraße (Marienplatz bis Bahnhofgürtel), in der Puchstraße und Sturzgasse, in der Maggstraße (von der Auer-Zentrale bis zum Köglerweg) sowie in der Georgigasse (Schloßstraße bis Baiernstraße).