79 Millionen Euro: Rekord-Budget für Landesstraßen

Der Großteil davon, etwa 58 Millionen Euro, fließt in Sanierungen. Zu den Vorhaben zählen die Ortsdurchfahrten von Murau, Ilz und Fladnitz an der Teichalm, ein Abschnitt der Landesstraße 219 zwischen Bad Gleichenberg und Bairisch Kölldorf sowie Arbeiten an der B69 in Gamlitz und an der B115 in Hafning.