Kendall Jenner macht im XXS-Bikini ein „Eisbad“

Gleich drei Fotos postete Kendall Jenner von ihrem sexy Schneespaß auf Instagram. Ihre Kurven packte die Kardashian-Halbschwester dabei aber nicht etwa in einen dicken Skianzug, sondern lediglich in einen schwarzen Mini-Bikini, der nur notdürftig die intimsten Stellen bedeckte. Immerhin war für warme Füße gesorgt. Die steckten nämlich in dicken Pelzstiefeln, die knapp bis über Kendalls Knie reichten.