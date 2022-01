Kendall Jenner: Wirbel um Nacktkleid bei Hochzeit

Für weibliche Gäste bei einer Hochzeit gibt es zwei ungeschriebene Outfit-Gesetze: Trage niemals Weiß und stehle der Braut mit deinem Look in keinem Fall die Show. Regel Nummer zwei hat Kendall Jenner jetzt schamlos gebrochen. Die 26-Jährige erschien bei der Hochzeit ihrer besten Freundin Lauren Perez, die bereits im November in Miami nämlich in einem Hauch von Nichts am Körper - und sorgte damit über ein Monat später für reichlich Schlagzeilen.