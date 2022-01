Riesige Auswahl an Lehrstellen in Tirol

Arbeiten am Imagewandel

Größtes Bemühen der Wirtschaftskammer ist ein besseres Image für die Lehre. Sogar ein neuer Name ist im Gespräch. Zum Beispiel „DAS“ (duales Ausbildungssystem). 160 Lehrberufe gibt es. „Lehre ist Ausbildung und nicht Arbeit“, beschreibt Narr die Kurskorrektur, die vor allem in den 198 ausgezeichneten Tiroler Lehrbetrieben vorgelebt wird. Größter Wunsch der WK Tirol wäre, den Bereich im Wirtschaftsministerium anzusiedeln.