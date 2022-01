Favoritensterben bei den Damen in Runde zwei

Schon in der zweiten Runde der Australian Open sind am Donnerstag zwei Mitfavoritinnen ausgeschieden: Die Finalistinnen der WTA Finals vor wenigen Monaten, Siegerin Garbine Muguruza und Finalistin Anett Kontaveit, mussten am Donnerstag die Koffer packen. Die als Nummer 3 gesetzte Spanierin unterlag der Französin Alizé Cornet glatt mit 3:6,3:6, und die Nummer 6 aus Estland machte gegen die aufstrebende 19-jährige Dänin Clara Tauson ebenfalls nur sechs Games.