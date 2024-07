Kitzbühel: Berrettini erster Finalist

„Fühle mich wirklich gut“

„Heute war das Niveau wirklich hoch. Yannick spielt unglaublich gerne in der Höhenlage. Ich fühle mich wirklich gut, natürlich fehlen mir aber noch ein paar Spiele“, sagte Berrettini, der sich bei den US Open 2023 eine Knöchelverletzung zugezogen hatte. „Der Turniersieg wäre unglaublich. Ich hatte so viele Höhen und Tiefen und war mir nicht sicher, ob ich nach der Verletzung wieder so stark zurückkommen kann.“ Damit schaffte der 28-Jährige, in der Weltrangliste derzeit auf Platz 50, den Durchmarsch bis ins Endspiel ohne Satzverlust.