Amstetten verlässt Bühne mit erhobenem Haupt

Schluss, aus, vorbei! Nach der knappen 2:3-Hinspielpleite waren die Erwartungen bei Amstettens Volleyballern vor dem Achtelfinal-Rückspiel im Challenge-Cup gegen Lausanne riesig, doch am Ende jubelten nur die Schweizer, setzten sich in der Johann-Pölz-Halle am Ende verdient mit 3:0 (25:16, 27:25, 25:23) durch.