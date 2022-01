Auto stürzt in Frankreich in See: Vier Schüler tot

Drama in Frankreich: Im Juragebirge sind fünf Internatsschüler bei Glatteis mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in einen eisigen See gestürzt. Nur einem Insassen gelang es bei dem Unfall nahe Champagnole am Mittwochnachmittag, sich aus dem untergehenden Wagen zu retten und Alarm zu schlagen, berichtete der Sender BFMTV.