Neues Arzneimittelgesetz wirbelt Staub auf

Heimlich, still und leise - und vor allem rasch! Im Schatten der Impfpflicht soll am Donnerstag ein weiteres Gesetz beschlossen werden, das für Kritik sorgt. Mit den Stimmen der Regierungsparteien sollen Änderungen am Arzneimittel- sowie Gentechnikgesetz durchgewunken werden, die durchaus Sprengkraft besitzen. Das zeigt sich schon daran, dass im Parlament gleich 40.000 Stellungnahmen zu dem Entwurf eingingen.