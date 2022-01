Omikron: 119 steirische Klassen sind geschlossen

Kindergartenpersonal am Limit

Fast noch prekärer ist die Situation in den steirischen Kindergärten und -krippen. „Unsere Kolleginnen und Kollegen sind im Moment wirklich am Limit“, sagt Ulrike Hackinger von Wiki. In 265 Kindergärten, -krippen und Horten betreut man circa 8500 Kinder - aktuell sind die Krippe in Öblarn und die Nachmittagsbetreuung in Haus im Ennstal geschlossen. „Beim Personal haben wir momentan den Höchststand an Infizierten und abgesonderten Personen erreicht. Der Vertretungspool ist quasi leer - und das bei einer Personalsituation, die schon lange vor Corona angespannt war.“