Falsche Polen bei Kontrollen aufgeflogen

Am 7. und 11. Jänner konnte die Polizei in Zell am See zwei gefälschte polnische Führerscheine sicherstellen. Zwei Lenker, 23 und 49, hatten diese bei sich. Doch die Lenkberechtigungen hatten keine Sicherheitsmerkmale. Außerdem sprachen weder der 23-jährige österreichische Staatsbürger noch der 49-jährige Afghane ein Wort Polnisch.