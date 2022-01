Corona: Weltweit rund 330,42 Millionen Infektionen

Erstmals über 100.000 Neuinfektionen in Deutschland

Auch in Deutschland wurde ein neuer Rekord verzeichnet. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 100.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Mittwochfrüh 112.323 Fälle in 24 Stunden. Am Freitag lag die Zahl erstmals über der Marke von 90.000 Fällen. Vor genau einer Woche waren es 80.430 Neuinfektionen gewesen.