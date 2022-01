Messer-Mann kann sich an „nichts“ erinnern

Fakt ist: Kurz nach 4 Uhr brach in seiner Wohnung in der Aribonenstraße in Salzburg-Liefering ein Feuer aus. Die Wohnung brannte komplett aus. Der Brand war derart heftig, dass das gesamte Haus bis auf Weiteres unbewohnbar ist. Ob der Somalier seine Bleibe selbst angezündet hat, ist noch Teil der Ermittlungen. Der Mann flüchtete jedenfalls aus seiner Wohnung – bewaffnet mit einem scharfen Küchenmesser.