Messer-Brandstifter war im „Ausnahmezustand“

Binnen Minuten war die Feuerwehr vor Ort. Die Wohnung stand da bereits in Vollbrand. Das Stiegenhaus war komplett verraucht. Mehrere Bewohner standen an ihren Fenstern und riefen verzweifelt um Hilfe. Die Feuerwehrleute befreiten 30 Menschen aus dem Wohnblock, mehrere Personen brachte man mit der Drehleiter in Sicherheit. Das Rote Kreuz fuhr zwei Bewohner mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Spital. Die restlichen Betroffenen verbrachten die weitere Nacht in einem Hotel in der Nähe. Sie werden so schnell nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können. Denn: Der Brand zerstörte nicht nur die Wohnung des Somaliers, sondern auch große Teile des Stiegenhauses. Die Heizanlage des Blocks ist kaputt. Geschätzte Schadenssumme: 250.000 Euro.