Hofreitschule: Kein Ende im Pferdestreit

Daraufhin ließ die Spanische Hofreitschule ein unabhängiges Gutachten erstellen, da das Landwirtschaftsministerium, in dessen Bereich die Schule fällt, eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gefordert hat. „Einige wesentliche Punkte in diesem Memorandum sind, vorsichtig ausgedrückt, diskutabel“, sagt Rechtsanwalt Dominik Kronlechner am Dienstag, der Krzisch in dieser Sache vertritt.