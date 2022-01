Mordversuch: Grazerin (32) stach auf Partner ein

In der Vorwoche soll eine 52-Jährige im steirischen Gröbming im Vollrausch einen Bekannten erstochen haben, nun steht wieder eine Frau unter Verdacht, eine brutale Gewalttat gegen einen Mann begangen zu haben: Eine 32-jährige in Graz lebende Rumänin soll ihren Lebensgefährten (51) in den Oberkörper gestochen haben - er überlebte. Das Motiv ist laut Polizei unklar, man geht derzeit von einem Streit aus.